Saneamento avança em São Pedro de Rates

A freguesia de São Pedro de Rates esteve na rota recente do executivo municipal da Póvoa de Varzim. O autarca local, Paulo João Silva, foi o anfitrião da visita que visou perceber o ponto de situação de algumas obras. O maior investimento em curso é o da instalação do Subsistema da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas, tendo sido garantido que no próximo ano se completaria também a instalação da rede de saneamento na rua de acesso ao campo de futebol, equipamento que está praticamente concluído. Também para 2021 está prevista a repavimentação, por exemplo, das ruas de Santo António e Caminho de S. Pedro, bem como a requalificação do Parque Verde.