Rui Sousa reeleito presidente da Leicar

Rui Sousa foi reeleito presidente da Direção da LEICAR – Associação de Produtores de Leite e Carne. As eleições para os órgãos sociais contaram com apenas uma lista a sufrágio, encabeçada pelo anterior responsável pela entidade localizada em São Pedro de Rates. A acompanhar Rui Sousa no próximo triénio 2020-2023 estarão Luís Pedro Vilar na presidência da Assembleia Geral e Mário Cancela como líder do Conselho Fiscal. ‘Lista B Pela LEICAR, Pelo Associado’, foi o mote da recandidatura e surgiu com o propósito de unir novamente os associados numa causa nobre e comum: valorizar o património histórico, dinamizar as infraestruturas e colocar a Associação ao serviço do Associado. No anterior mandato a equipa de Rui Sousa destacou algumas apostas ganhas: a renegociação com a banca e com fornecedores com vista à credibilização da instituição junto dos seus parceiros e à garantia da sua viabilidade financeira futura; a implementação de adaptações internas para fazer face às novas realidades e exigências; o desenvolvimento de novas iniciativas para os associados e a assunção de um papel ativo na defesa da agricultura, pecuária e dos valores do mundo rural. Numa entidade com mais de três décadas de atividade apresentam-se vários desafios para futuro, nomeadamente a instalação da loja/farmárcia na sede da Leicar, após longo processo de licenciamento; a modernização do Bar e Mercado do Gado; a abertura do Museu Agrícola já em 2021 e a alteração dos Estatutos da Associação no que diz respeito à limitação do número de mandatos, entre outros ligados à formação profissional e técnica dos associados.