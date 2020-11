Rui Costa termina época no 71º lugar do ranking UCI

Rui Costa concluiu a temporada no 71º lugar do ranking da União Ciclista Internacional. O poveiro conseguiu recentemente os pontos finais com o 44º lugar da geral e o terceiro lugar numa etapa da Volta a Espanha para fechar a época. O ponto alto de 2020 foi sem dúvida o título de campeão nacional alcançado em Agosto e o regresso aos triunfos individuais numa tirada da Volta à Arábia Saudita, entre outras corridas com bons resultados em Portugal, França, Polónia, Itália e Bélgica. Rui Costa somou 559 pontos em 54 dias de ação, concluindo como o segundo melhor português do ranking e o quinto melhor da equipa UAE Emirates.