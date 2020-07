Rui Costa não deu hipótese à concorrência

Rui Costa não deu qualquer hipótese à concorrência na “Prova de reabertura” das provas nacionais, a Taça de Portugal que decorreu este domingo na zona de Anadia (meta em Sangalhos). A corrida decorreu no formato contrarrelógio e o ciclista poveiro fez menos três segundos do que Rafael Reis (do Feirense), o segundo classificado, e menos 22 segundos do que Gustavo Veloso, do FC do Porto.No final, em declarações aos jornalistas o corredor de Aguçadoura disse que teve “um bom regresso depois de quase quatro meses” de confinamento e louvou a organização.Depois da participação na Volta ao Algarve, Rui Costa já não contava competir em Portugal e reconheceu que a prova “foi um bom teste”.“As sensações foram boas, mas ainda preciso de trabalho para alcançar os valores para o regresso ao WorldTour [o topo da modalidade]”, finalizou o atleta da equipa UAE Team Emirates.