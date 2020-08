Rui Costa mantém-se no top-10

Rui Costa caiu para o nono lugar da classificação geral do Tour do Limousin em França. Esta quarta-feira correu-se a segunda etapa da competição e o poveiro deu o contributo para o triunfo do colega de equipa Fernando Gaviria. O campeão nacional continua, no entanto, a 16 segundos do camisola amarela. Rui Costa corre a terceira tirada esta quinta-feira e vai continuar atento para defender a presença no top-10.