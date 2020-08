Rui Costa em busca de títulos nacionais

Rui Costa compete esta sexta-feira em Paredes no contra-relógio individual do Campeonato Nacional. O ciclista poveiro confirmou que vai estar presente na prova de 18,1 quilómetros que começa ao início da tarde. A partida sucede na zona industrial da freguesia de Gandra e a chegada será no kartódromo de Baltar. O traçado que pede corredores possantes e a segunda metade de prova será sempre em falso plano ascendente, com alguns topos mais exigentes. Rui Costa assume-se como um dos candidatos à vitória e vai tentar sagrar-se campeão nacional de crono pela terceira vez depois dos títulos em 2010 e 2013. No domingo será a vez de competir na prova de fundo, nesse caso em busca da segunda camisola de campeão português, numa prova de que daremos mais pormenores na véspera.