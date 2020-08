Rui Costa é sexto na geral do Tour de Limousin

Rui Costa é sexto da classificação geral do Tour do Limousin em França. Esta terça-feira correu-se a primeira de quatro etapas da competição e o poveiro cortou a meta a sete segundos do vencedor no 11º lugar. Ao recém-sagrado campeão nacional valeu o precioso segundo que conseguiu num sprint intermédio para escalar alguns lugares na tabela, estando a 16 segundos do líder da prova. Rui Costa corre a segunda etapa esta quarta-feira estará certamente atento para tentar melhorar o posicionamento no top-10.