Rui Costa defende top-10 e ajuda outro colega a vencer

Rui Costa subiu ao oitavo lugar da classificação geral do Tour do Limousin em França. A terceira etapa teve novamente um desempenho positivo do campeão nacional. O aguçadourense atacou algumas vezes na parte final e ainda ajudou no triunfo do colega de equipa Jasper Philipsen, tendo cortado a meta na oitava posição com o mesmo tempo. Rui Costa permanece a 16 segundos do camisola amarela e esta sexta-feira vai ter a última oportunidade para melhorar o resultado final numa tirada de sobe e desce.