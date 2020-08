Rui Costa chamado para representar Portugal no Europeu

O poveiro Rui Costa é um dos convocados para representar Portugal no Campeonato da Europa de Estrada que vai decorrer entre 24 e 28 deste mês na região francesa de Plouay, na Bretanha. A Federação Portuguesa de Ciclismo anunciou que o selecionador José Poeira chamou ainda os gémeos Ivo e Rui Oliveira que correm na mesma equipa do aguçadourense – a UAE Team Emirates – , mas também Rafael Reis (Feirense), Rafael Silva (Efapel) e Rúben Guerreiro (Education First). Rui Costa vai começar logo no primeiro dia por participar no contrarrelógio de 25,6 quilómetros, tal como Rafael Reis, isto na próxima segunda-feira. Depois o poveiro vai à prova de fundo na quarta-feira, mas num percurso que até lhe pode ser favorável já que , segundo a Federação, o circuito com 13 voltas, totalizando 177,45 quilómetros, não tem praticamente terreno plano e, embora não seja para trepadores, tem inclinações suficientes para complicar a vida aos homens mais rápidos. Rui Costa, recorde-se, é o atual campeão de Portugal na modalidade de corrida de fundo e vice-campeão no crono.