Rui Costa aponta ao regresso a 1 de agosto

Rui Costa revelou mais pormenores sobre como vai ser esta temporada no programa ‘La Montonera’ do Eurosport. O poveiro deverá começar pela clássica italiana Strade Bianche, prevista para 1 de agosto, seguindo para a Volta à Polónia, entre 5 e 9 de agosto. Depois irá apostar em provas de um dia no Canadá e nas Ardenas antes da Volta a Espanha, tendo confessado que necessita perder algum peso e de cerca de mês de treino mais intenso na bicicleta para alcançar o ritmo desejável para o regresso às competições.