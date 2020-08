Rua pronta em Vilar do Pinheiro e parque em obras em Tougues

A Câmara de Vila do Conde anunciou a conclusão de uma empreitada e o desenrolar de outra em duas freguesias do concelho. Pronta já está a obra de pavimentação e instalação de uma rede de drenagem de águas pluviais na Rua Manuel Francisco da Silva, em Vilar do Pinheiro, artéria que liga a Estrada Nacional 13 à Estação de Metro. Segundo a autarquia, a rede pluvial existente apresentava um deficiente traçado, dimensionamento e escoamento das águas, verificando-se em determinados troços inexistência de rede, o que provocava empoçamentos graves em épocas de grande pluviosidade. A edilidade assegura que esta intervenção corrigiu uma situação que causava enormes dificuldades aos peões que se deslocam diariamente para a Estação de Metro da freguesia. A mesma fonte também informa que o Parque Infantil da Rua Cortinhas da Fonte, em Tougues, está a ser alvo de uma obra de reabilitação que contempla a requalificação dos pavimentos, a pintura geral do espaço, a instalação de vários equipamentos de diversão infantil devidamente homologados e de mobiliário urbano adequado. O objetivo é garantir as necessárias condições de segurança e conforto às crianças e famílias.