Rua Patrão Sérgio pronta, segue-se a Rua Patrão Lagoa

Na Póvoa de Varzim já é possível circular novamente na Rua Patrão Sérgio. Peões e automobilistas contam desde o início desta semana com uma artéria requalificada e que ficou pronta antes da data prevista para a celebração da festa de Nossa Senhora do Desterro, que foi entretanto cancelada devido à pandemia da Covid-19. Aires Pereira e o executivo municipal reservaram alguns minutos desta segunda-feira para visitarem a conclusão da intervenção que era um compromisso antigo com os habitantes daquela zona da cidade. A Câmara planeia agora intervir na Rua Patrão Lagoa de forma da concluir a remodelação das principais ruas do bairro norte. Refira-se que o bairro da Matriz também continua em obras e a promessa do município é ter tudo concluído até ao final do Verão.