Rio Ave entregou medalhas aos sócios no relvado do estádio

Foi em pleno relvado do estádio principal que o Rio Ave promoveu a Cerimónia de Entrega de Emblemas de Prata e Ouro. Os sócios com 25 e 50 anos de fidelidade ao clube vilacondense foram finalmente distinguidos após tal não ter sido possível na comemoração do 81º aniversário, em maio, devido à pandemia da Covid-19. Com a devida aprovação das autoridades de saúde e cumprindo procedimentos de segurança sanitária, o evento decorreu na tarde de sábado e homenageou 20 associados pelos 25 anos de ligação ao Rio Ave e outros 4 foram mesmo distinguidos pelo número redondo de 50 anos como sócios. O presidente da Assembleia Geral, Amândio Couteiro da Silva, e o presidente da direção, António da Silva Campos, procederam à entrega formal dos respectivos emblemas de prata e ouro, além do diploma e do cartão de sócio prateado ou dourado.