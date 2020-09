Rio Ave com missão europeia bem sucedida na Bósnia

O Rio Ave segue em frente para a terceira eliminatória da pré-eliminatória da Liga Europa. Os vilacondenses superaram o Borak na Bósnia e vão agora defrontar o Besiktas na próxima ronda, já no dia 24, novamente fora de casa, mas desta vez na Turquia. Antes disso, os vilacondenses irão jogar em Tondela, no domingo, na estreia no campeonato nacional, em partida que também terá relato na Rádio Onda Viva. Sobre o jogo, o domínio dos rioavistas foi evidente durante grande parte do tempo, mas foi só numa altura em que o prolongamento parecia inevitável que os golos surgiram. O primeiro foi apontado por Tarantini, aos 90, tendo Nikola Jambor fechado o resultado aos 96’.