Renúncia dita mudança de secretário no executivo da junta

A Assembleia da União das Freguesias de Vilar e Mosteiró aprovou a alteração à composição do executivo que gere os destinos da junta. Com a saída de Sofia Moreira, por renúncia ao mandato, foi aprovada a proposta do líder do presidente do executivo, Amândio José Couteiro da Silva, que continua a ter Paulo Sérgio Sousa Ferreira como tesoureiro, mas agora o posto de secretário passa a ser ocupado por Albino Pinto Barbosa. As eleições autárquicas de 2017 foram vencidas, recorde-se, pelo VIMOS – Movimento Independente de Vilar e Mosteiró.