Rendas de bilros candidatas a maravilha nacional

No âmbito da candidatura da Câmara de Vila do Conde ao Concurso “7 Maravilhas de Portugal – Cultura Popular”, as Rendas de Bilros classificaram-se como finalista regional na categoria de ‘Artesanato’ e participarão agora na respetiva eliminatória. A candidatura da autarquia liderada por Elisa Ferraz foi uma das 504 apresentadas e está agora nas 140 finalistas regionais. As finais irão decorrer em julho e serão transmitidas na RTP, servindo para apurar os vencedores através da votação popular.