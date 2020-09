Remodelação do Bairro do Farol vai avançar por 2,7 milhões

A Câmara de Vila do Conde adianta que “foi lançado o Concurso Público para a empreitada de remodelação e ampliação do Bairro do Farol”, o que significará “um investimento global de 2,7 milhões de euros”. A intervenção visa a substituição dos edifícios de rés-do-chão existentes no conjunto urbano sito na confluência da Avenida Júlio Saúl Dias com a rua Agra Longa. Escreve a edilidade em comunicado: “Devido ao atual estado de degradação das habitações, construídas nos anos 80, e ao facto da cobertura conter fibras de amianto, prejudiciais à saúde, levou a optar pela demolição e substituição por edifícios com um sistema construtivo mais atualizado e duradouro, resultando também num aumento da oferta de habitação social no Bairro do farol, passando das atuais 34 para 54”. Está também prevista “a construção de um pequeno pavilhão de uso comunitário, onde será instalada uma lavandaria equipada com máquinas industriais de lavar e secar roupa e uma sala de lazer para os moradores, dotada de mesas e cadeiras. Como complemento desta estrutura comunitária, está previsto um espaço no exterior convidativo e acolhedor para convívios”. O projeto Integrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Concelhio, PEDU, “contempla ainda uma planificação com vista ao realojamento temporário dos moradores”.