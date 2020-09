Relvado substituído já foi apreciado pelos autarcas

Já foi inaugurada a substituição do pavimento de relva sintética do Parque Desportivo de Arões, em Mosteiró. Após 11 anos de constante utilização, o relvado foi renovado por se encontrar em mau estado. A conclusão do trabalho foi apreciada pela presidente da Câmara de Vila do Conde, Elisa Ferraz, acompanhada pelo vereador Pedro Gomes e pelo presidente da União de Freguesias Vilar-Mosteiró, Amândio Couteiro. Recorde-se que este equipamento desportivo foi o primeiro, em 2017, a ter uma cobertura, na sequência do Plano de Desenvolvimento Desportivo Concelhio, um projeto da autarquia que tem como objetivo responder às necessidades do movimento associativo vilacondense, qualificando vários espaços em toda a área geográfica do município.