Reforços da Venezuela para chegar ao topo

A equipa sénior masculina de voleibol do Clube Desportivo da Póvoa tem vindo a reforçar-se com um lote de atletas de nomeada e que jogavam em equipas da primeira divisão. A juntar-se com companheiro Ismel Ramos, chegaram mais dois venezuelanos que vão ajudar na luta pela subida ao escalão principal. Jesus Gomez, ex-Castelo da Maia, acredita que a equipa que está a formar-se irá produzir bons resultados. Daniel Escobar, ex-FAC, está grato pela oportunidade de ajudar o CDP a chegar ao topo da modalidade.