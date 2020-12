Reforço no Varzim: Valente e experiente

O Varzim anunciou a contratação de um reforço para a sua equipa principal que luta desesperadamente por fugir ao último lugar da 2.ª Liga. A nova opção é Nuno Valente, médio com 29 anos de idade, que chega do Vitória Futebol Clube, tendo na sua carreira dezenas de jogos nas duas principais ligas do futebol nacional. “É uma grande responsabilidade estar aqui, num clube com grande mística e história e estou aqui para ajudar de corpo e alma”. Formado no Braga, o jogador foi emprestado ao Vizela (por duas vezes), ao Covilhã e esteve também na equipa B dos arsenalistas e mesmo no plantel principal, antes de rumar ao Arouca para fazer três temporadas e daí para o Vitória, de Setúbal, clube que deixou no final da última época. Desde então tem estado sem jogar.