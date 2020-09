Recomeçaram formações na AEPVZ

A Associação Empresarial da Póvoa de Varzim iniciou as formações modulares para empregados e desempregados de curta duração. A entidade decidiu avançar para novos cursos nas áreas de marketing e publicidade, organização na empresa, indústrias alimentares, turismno e restauração, comércio e serviços. As sessões iniciaram-se cumprindo as devidas normas de segurança e de distanciamento para evitar o risco de contágio. A elevada adesão registada pelos formandos, segundo a AEPVZ, mostra a confiança na atividade prestada pela instituição e confirma a vontade de quererem melhorar enquanto profissionais das respetivas áreas. Refira-se que aos formandos é atribuída uma bolsa de presença. Para mais informações deve contactar a AEPVZ.