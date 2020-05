Recolha de sangue: é a vez dos habitantes de Balasar e arredores

A Associação Humanitária de Dadores de Sangue da Póvoa de Varzim promove esta segunda-feira mais uma recolha de sangue. Os interessados devem acorrer à Junta de Freguesia de Balasar, entre as 15h e as 19h. Serão asseguradas todas as condições de segurança para que a recolha se possa efetuar com o devido distanciamento social, mas será necessário levar máscara. Nunca é demais salientar que, nesta fase crítica em que vivemos, o Instituto de Sangue continua com especial carência de reservas de sangue, pelo que o contributo dos dadores é de vital importância. Esta é a sexta recolha de sangue no concelho poveiro no espaço de cerca de um mês (uma em Rates e as outras na cidade) e o objetivo é manter uma atividade semanal até ao final do ano, sendo a próxima já na quinta-feira, na sede, na Rua Almirante Reis, nº 2 – 1º direito, junto à Praça do Almada, entre as 9h e as 19h.