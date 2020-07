Reabilitação do parque de estacionamento custa quase um milhão

A Câmara da Póvoa de Varzim já decidiu a adjudicação da empreitada de reabilitação do parque de estacionamento do antigo quartel. A obra vai custar 979 mil euros e tem como propósito responder às necessidades de estacionamento no Bairro da Matriz e no centro da cidade. A empreitada tem um prazo de execução de sete meses e vai estar a cargo da empresa CCR, estando a aguardar a aprovação do Tribunal de Contas para avançar, revelou o edil Aires Pereira. A capacidade de estacionamento de automóveis vai duplicar com a construção de um piso superior ao já existente, passando a poder albergar mais de quatro centenas de viaturas. O equipamento irá funcionar num modelo low cost (baixo custo) com tarifário idêntico ao que é praticado no parque localizado em frente à Basílica do Sagrado Coração de Jesus, onde permaneceu durante décadas a antiga fábrica do Quintas.