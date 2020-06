Rangers inauguram sede em Argivai e renovam ambições

O Rangers da Póvoa Clube Paintball reservou o domingo de manhã para inaugurar a nova sede localizada na zona industrial de Argivai. A cerimónia foi limitada devido às restrições em vigor causadas pela pandemia da Covid-19, mas serviu para mostrar as novas instalações aos presentes. O novo espaço tem cerca de 700 metros quadrados e vai albergar várias atividades da coletividade que é dirigida por Rui Leal e está a festejar o 20º aniversário em 2020. A sessão contou com a participação do autarca Aires Pereira e de vários dirigentes associativos locais. Fortalecer a atual vertente desportiva e manter a dinâmica social são alguns dos pressupostos dos Rangers para o futuro, tendo a autarquia manifestado apoio nesse sentido.