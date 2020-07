Ranger Rui Leal reeleito para mais um mandato de três anos

Rui Leal foi reeleito presidente da Direção do Rangers da Póvoa Clube Paintball. As eleições decorreram na tarde deste sábado e serviram para confirmar a continuidade do dirigente para mais um mandato de três anos. Rui Leal está já há uma década nestas funções e liderou a única lista que se apresentou a sufrágio, tendo merecido a total confiança dos sócios que foram às urnas.