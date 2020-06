Rancho do Cidral está 100 vezes de parabéns

O Rancho Tricanas do Cidral comemora 100 anos da fundação. Uma data importante mas que, por ser viviva em tempos de pandemia, fica marcada por uma celebração simples. Este sexta-feira, depois do hastear da bandeira na sede da Associação Cultural e Recreativa da Matriz (21h), segue-se a entoar dos parabéns do centenário. No sábado o programa comemorativo apresenta duas propostas: uma missa às 19h na Igreja Matriz e uma tertúlia no facebook da coletividade às 21h30. Devido às restrições da DGS, desta vez fica sem efeito o espetáculo habitual na noitada de Santo António que costumava decorrer no Largo do Cidral.