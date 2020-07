Rancho da Praça apresenta renovado Salão de Festas

O Rancho da Praça Rendilheiras de Vila do Conde, que este ano celebra 100 anos, procedeu à reabertura do requalificado Salão de Festas. Um evento que surge numa altura em que se vive o centenário da instituição, cujo trabalho desenvolvido em prol das tradições e costumes foi reconhecido pela autarca Elisa Ferraz, que manifestou apreço a todos aqueles que ao longo deste século de existência contribuíram para o engrandecimento da coletividade. No decorrer da cerimónia foram descerradas as fotografias de todos os ensaiadores e homenageados dois ilustres Pracistas: João Pontes (Conde) e a titulo póstumo João Cardoso. A sessão terminou em festa com as apresentações dos novos estandartes e da marcha oficial, da autoria do músico Paulo Praça.