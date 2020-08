Quotas sobem, avançado pode vir e dinheiro de TV para devolver

A direção do Varzim decidiu vetar a entrada da imprensa na assembleia geral do clube realizada no passado sábado no estádio do clube. No entanto, sabe-se que foi aprovada, por exemplo, uma nova quotização que pode conhecer, em pormenor, em baixo. Sobre o assunto já tinha falado o presidente Edgar Pinho na apresentação da loja. O dirigente revelou algumas novidades e disse, por exemplo, que ainda pode entrar um avançado para fechar o plantel e já sabe que não poderá entrar em loucuras, até porque as verbas escasseiam e inclusive há uma devolução de dinheiro da TV que o clube vai ter de fazer.

Novo tarifário:

Sócios Efetivos: Pessoa Singular 7.5€ /mês ; Pessoa Coletiva: 200€ /ano ( 2 pessoas)

Sócios Auxiliares: Mulheres e mães de sócios 7.5€ / mês ( igual ou superior a 10 anos e menor de idade 4€/mês)

Crianças (inferior a 10 anos) 1€ / mês