Quinteto conquista subida à primeira divisão

Cinco atletas do Clube Naval Povoense/ Casa Favais subiram à mais alta competição a nível nacional de pesca desportiva em alto mar. O feito foi alcançado em Peniche, no passado fim de semana, na última prova da segunda divisão. O próximo Campeonato Nacional contará com os oito atletas que compõem a secção que competirão individualmente na primeira divisão da modalidade, composta por um total de 28 participantes. A nível individual, merece realce o título de vice-campeão nacional do segundo escalão alcançado por Manuel Neves.