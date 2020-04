Queda de terceiro andar foi fatal

A queda de um terceiro andar provocou esta quinta-feira a morte a um homem na Avenida Mouzinho de Albuquerque, na Póvoa de Varzim. São desconhecidas as circunstâncias do sucedido e há poucos pormenores, exceto a informação que as autoridades foram chamadas às 8h35 e o INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) enviou a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) que tem no hospital Pedro Hispano em Matosinhos e também a equipa da ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) adstrita ao Centro Hospitalar local. Os bombeiros da Póvoa de Varzim também compareceram com uma ambulância e foram efetuadas manobras para tentar reverter a situação, mas sem sucesso. O corpo da vítima, com idade a rondar os 70 anos, acabou por ser levado para o Instituto de Medicina Legal. A PSP tomou conta da ocorrência.