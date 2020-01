Quarta vitória coletiva cimenta liderança do campeão

O Grupo Cultural e Recreativo Aguçadourense voltou a triunfar no Plano de Promoção de Atletismo. O atual campeão em título conquistou a jornada de corta-mato realizada em Laundos e averbou a quarta vitória coletiva da época. A formação de Aguçadoura totalizou 8673 pontos, superando novamente por alguma margem o vice-campeão Navais e relegando mais uma vez o Atlético da Póvoa para a terceira posição. Seguiram-se na classificação, por esta ordem, as equipas do Desportivo da Póvoa, Clube de Atletismo da Póvoa, Bonfim, Belém, Terroso, Regufe, Argivai, MAPADI e Tricanas Poveiras. As 12 associações presentes alinharam com 435 atletas. A sexta jornada está calendarizada para a Póvoa de Varzim, no próximo dia 9 de fevereiro, na vertente de pista.