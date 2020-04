Quando ficar tudo bem vai valer a pena ir a Belém

A Junta da União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai anunciou a conclusão de mais uma obra. Desta feita a recuperação dos Tanques de Belém, na margem do Rio da Giesteira. O espaço estava ao abandono e foi reconstruído com materiais que mantiveram o cunho histórico do local. O cimento e o saibro deram lugar ao granito, criando novos caminhos e lajedos. Diz a junta que se trata de “um oásis de ruralidade, junto à cidade, que imortaliza a figura típica da lavadeira”. A autarquia liderada por Ricardo Silva faz mesmo um convite: “quando passar esta conjuntura de isolamento social, porque isto também vai passar, um dia qualquer venha passear à Giesteira. Sente-se nestes bancos, feche os olhos, oiça o cantar dos pássaros e o borbulhar do rio. Vai ficar tudo bem”.