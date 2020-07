Qualificação europeia alcançada em época de recorde pontual

O Rio Ave garantiu o apuramento para a Liga Europa após um final de campeonato impróprio para cardíacos. Os vilacondenses ganharam no Bessa ao Boavista por 2-0 (golos de Taremi) e beneficiaram do empate a três golos do Famalicão na Madeira frente ao Marítimo. A equipa treinada por Carlos Carvalhal terminou na quinta posição com 55 pontos (novo recorde no escalão principal) e conseguiu apurar-se para as eliminatórias de qualificação para a segunda prova europeia de clubes, repetindo o feito alcançado há alguns anos.