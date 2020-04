PSP põe drones a vigiar marginais da Póvoa, V.Conde e Matosinhos

A PSP anunciou que vai utilizar drones nas marginais marítimas da Póvoa de Varzim, de Vila do Conde e de Matosinhos já este fim de semana. No âmbito das ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização que tem vindo a realizar na respetiva área de jurisdição, esta força de segurança avança com esta medida com o objetivo de apoiar a população e garantir que sejam cumpridas as normas do Estado de Emergência. Recorde-se que as atividades de lazer estão condicionadas e é proibido o exercício de atividade física coletiva, pelo que a PSP revela que estará atenta e atuante de modo a prevenir a ocorrência de eventuais incumprimentos, nomeadamente do dever geral de recolhimento e junto de locais que possam atrair a concentração de pessoas. A PSP apela a que sejam cumpridas as normas do Estado de Emergência vigentes, nomeadamente as respeitantes à observação das distâncias entre pessoas, respeitando as recomendações e instruções das forças de segurança.