PSP fez várias detenções de madrugada

A PSP anunciou ter efetuado mais uma operação que teve como objetivo a prevenção e o combate à criminalidade na área das cidades de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. A ação visou também a fiscalização em estabelecimentos e rodoviária de forma a promover a segurança, ordem e tranquilidade pública e de reforço do sentimento de segurança dos cidadãos. Tal sucedeu na madrugada do passado sábado e resultou da detenção de dois homens por posse de armas proibidas, um por desobediência e outro por condução de veículo automóvel sem habilitação legal. Foram também identificados 10 indivíduos no âmbito da prevenção da criminalidade. As autoridades policiais procederam ainda à fiscalização de 35 condutores e respetivas viaturas, sendo que 26 foram submetidos ao teste de álcool no sangue. A PSP registou também três autos de ocorrência por consumo de estupefacientes, tendo sido apreendidas 7 doses de haxixe e 23 de liamba, assim como duas armas brancas (navalha de abertura automática e soqueira). Finalmente, em termos de autos de notícia por contraordenação, verificaram-se três infrações ao Código da Estrada e demais legislação rodoviária e cinco casos no âmbito da legislação que regula o funcionamento dos estabelecimentos. Os detidos foram notificados para comparecerem junto das autoridades judiciárias.