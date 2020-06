PSP deteve jovem que roubou e agrediu vítimas

A PSP deteve em Vila do Conde um homem suspeito do crime de roubo. O jovem de 21 anos, atuamente desempregado, foi apanhado por agentes da esquadra local na noite do passado sábado na praça José Régio. A detenção ocorreu após polícias em serviço de patrulhamento terem sido informados por dois cidadãos que, momentos antes, haviam sido vítimas de roubo na praça da República. O detido foi apanhado na posse da quantia monetária que havia sido subtraído às vítimas, que também foram agredidas pelo assaltante. Desconhecem-se as medidas de coação aplicadas.