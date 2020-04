PSP deteve homem em Vila do Conde

Um homem de 56 anos foi detido esta sexta-feira pela PSP por estar na posse de uma pistola com 11 munições. Agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da Divisão de Vila do Conde detiveram o suspeito na rua das Violetas à 1h15 da madrugada. A detenção foi efetuada no âmbito do combate ao crime de posse de armas proibidas. No seguimento desta ação, já esta tarde (15h30) e depois de ter sido libertado pelo tribunal, elementos da 8ª Esquadra de Investigação Criminal foram à casa do homem e nessa busca domiciliária descobriram mais duas centenas de munições e uma espingarda, arma que detinha ilegalmente. O detido será novamente presente às autoridades judiciárias na próxima segunda-feira.