PSP deteve condutores alcoolizados e apanhou pessoas a beber na rua

A PSP desenvolveu no fim de semana ações de fiscalização rodoviária e de visibilidade no âmbito da atual situação de calamidade, contingência e alerta. As autoridades atuaram nas áreas das Esquadras de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade e promover o sentimento de segurança junto dos cidadãos.

Da operação de fiscalização de trânsito resultaram 4 detenções por condução sob o efeito do álcool, 65 viaturas fiscalizadas, 46 condutores submetidos ao teste de alcoolemia, 1 auto de contraordenação por condução sob o efeito do álcool – muito grave e 2 avisos de apresentação de documentos.

Da operação de visibilidade no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros resultaram 15 pessoas identificadas, 14 autos de notícia por consumo de bebidas alcoólicas na via pública, apreensão de uma quantidade diminuta de cocaína e heroína e 1 auto de ocorrência por posse de droga.