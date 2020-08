PSP apreende faca ilegal a jovem

A PSP deteve um homem na Póvoa de Varzim no âmbito do combate ao crime de posse de armas proibidas. O Comando Metropolitano do Porto refere em comunicado que a ação foi desenvolvida na rua Almirante Reis junto de um “interface “ de transportes públicos, durante o fim de semana, mas não especifica o dia nem a hora. Acrescenta somente que a detenção do indivíduo, com 22 anos, desempregado e residente na Póvoa, foi concretizada por elementos da Esquadra de Intervenção e Fiscalização da Divisão de Vila do Conde, que verificaram que o suspeito se encontrava na posse de uma faca de karambite, ou seja com uma lâmina curva a imitar a garra de um tigre que foi, de imediato, apreendida. O suspeito foi notificado para comparecer junto das Autoridades Judiciárias.