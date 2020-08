PSP apanha ladrão durante grande operação

PSP deteve o suspeito de um roubo de que foi vítima um jovem com 20 anos que estava na Avenida dos Banhos na madrugada do passado sábado. Segundo um comunicado, os agentes receberam a informação do crime às 2h40 e “lograram a interceção e detenção” do presumível autor do crime que estava já na rua da Caverneira, ou seja, a sul da Fortaleza. O suspeito, um desempregado de 20 anos residente na Vila das Aves, tinha consigo “a arma branca utilizada na prática do ilícito” e os agentes recuperaram também o telemóvel e dinheiro que tinham sido roubados, sob coação física e ameaça, algum tempo antes. O detido vai ser presente junto das Autoridades Judiciárias.

A ação foi concretizada perto do final de uma operação na Póvoa que começou às 11 da noite de sexta-feira e da qual resultou, para além da detenção, a fiscalização de 65 condutores e respetivas viaturas, sendo que 19 foram submetidos ao teste de álcool no sangue. Foram ainda levantados “autos de notícia por contraordenação” devido a sete infrações ao Código de Estrada e seis no âmbito da fiscalização de estabelecimentos de restauração e bebidas.