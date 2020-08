PSP anuncia duas detenções

Das últimas horas chega o registo de duas incidências policiais na região.

Segundo um comunicado do Comando Metropolitano da PSP, às 13h25 de terça-feira, na rua dos Goivos, em Vila do Conde, foi detido um homem com 47 anos, desempregado e residente na Póvoa de Varzim, que tinha na posse cocaína suficiente para ser repartida em 18 doses individuais. A detenção foi efetuada por elementos da Esquadra de Intervenção e Fiscalização e o suspeito do crime de tráfico foi notificado para comparecer junto das autoridades policiais.

O mesmo vai ter de fazer um homem com 40 anos que foi detido pela prática dos crimes de injúrias, ameaças e agressões sobre agentes policiais. De acordo com a mesma fonte, a PSP foi alertada às 23h50 para a ocorrência de um acidente de viação na Avenida Baltazar do Couto, em Vila do Conde, mas quando procediam a diligências os elementos da Esquadra de Trânsito foram alvo de um dos envolvidos no desastre, um técnico de informática residente em Braga, que dado o mau comportamento sobre os agentes foi imobilizado e detido.