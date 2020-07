PS quer diretas em V.Conde para definir candidato

O candidato do PS à Câmara de Vila do Conde em 2021 vai ser escolhido pela primeira vez em eleições diretas. A concelhia tencionava candidatar o atual presidente da comissão política às autárquicas do próximo ano, mas Vítor Costa defende que o candidato seja designado não só pelos membros da estrutura local, mas por um universo mais alargado que envolva militantes e simpatizantes. O líder do PS vilacondense corre o risco de não ser ele o candidato a ir às urnas em outubro de 2021, mas prefere que essa decisão seja feita de forma aberta por todos os vilacondenses e apoiará uma eventual outra opção a sair desse sufrágio a decorrer no início de outono. Uma conferência de imprensa foi agendada para esta quinta-feira para confirmar o compromisso que tinha sido estabelecido no início deste ano. O objetivo do PS é reconquistar a autarquia agora liderada por Elisa Ferraz e pelo movimento independente NAU.