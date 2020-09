PS quer debater desagregação das uniões de freguesias

O Congresso Distrital do Partido Socialista que reelegeu Manuel Pizarro como Presidente da Federação contou com a presença de uma delegação poveira. João Trocado, presidente do PS Póvoa, entregou à mesa uma moção setorial pela concretização da desagregação das uniões de freguesias, e fez a respetiva apresentação, que será debatida e votada assim que tome posse a nova Comissão Política da Federação Distrital do Porto do PS, órgão para o qual foi eleito diretamente o poveiro Hugo Carvalho Gonçalves. Continuam a pertencer à Comissão Política da Federação Distrital, por inerência dos respetivos cargos, João Trocado, Cristiana Fernandes, José Milhazes e Miguel Pinto, assim como Miguel Nascimento, eleito para representar a Federação Distrital da Juventude Socialista.

Em relação ao processo político que poderá desencadear a desagregação de algumas uniões de Freguesias, João Trocado reconheceu que “tem suscitado uma divisão de opiniões em diversos fóruns, mas na Póvoa de Varzim, assim como em diversos concelhos do distrito, a vontade das populações merece prevalecer”, reconheceu o líder socialista, sublinhando que “deve por isso ser dada voz à população para decidir sobre o futuro da sua freguesia, a bem do desenvolvimento harmonioso do território e do respeito pela identidade cultural e histórica de cada comunidade”.