PS preocupado com poluição em cursos de água

João Trocado fez uma visita a alguns cursos de água em mau estado de conservação no concelho. O líder do PS Póvoa aponta que estes “há muito servem de locais de descarga de detritos de toda a índole e onde ocasionalmente desaguam efluentes sem tratamento”. Lembrando tratar-se “de recursos ecológicos a preservar e a qualificar em termos ambientais” e não para “esconder para debaixo do tapete”, João Trocado afirma, com lamento, que “alguns destes cursos de água em degradação conduzem ao mar, como por exemplo o Rio do Esteiro, que desagua em Aver-o-Mar, e os que desaguam nas praias da Pedra Negra (na foto) e da Cajanca, em Aguçadoura”. O dirigente socialista defende que “um concelho que se quer de bom ambiente, e que tem nas praias dos seus maiores tesouros, deve ter bem presente que as prioridades que escolhemos hoje implicam diferentes consequências no futuro”. João Trocado lembra a finalidade da política: “escolhermos os investimentos a fazer com o dinheiro dos nossos impostos, que é finito (ou seja, não dá para estourar todo em festas e foguetes…) para deixarmos às próximas gerações uma Póvoa mais qualificada e mais sustentável, tanto ambiental como economicamente”.