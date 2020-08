PS preocupado com focos de infeção na comunidade piscatória

O Partido Socialista reuniu com a Associação Pró Maior Segurança Dos Homens Do Mar para acompanhar a situação relativa aos focos de infeção Covid-19 nas embarcações de pesca da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. A comitiva do PS foi liderada por Manuel Pizarro, presidente da Federação Distrital do Porto e deputado no Parlamento Europeu, sendo membro efetivo da Comissão das Pescas; tendo ainda participado Joana Lima, coordenadora dos deputados do distrito do Porto do Grupo Parlamentar do PS; assim como João Trocado e Vitor Costa, presidentes das Comissões Políticas Concelhias da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, respetivamente. Por considerarem que a entidade presidida pelo mestre Festas desempenha há largos anos um papel fundamental de proximidade junto dos pescadores, os responsáveis do PS dizem ser “mais que evidente que na situação presente aquela deve ser um parceiro privilegiado das autoridades locais de segurança e de saúde na gestão de crise”. “A situação da pandemia nos concelhos poveiro, vilacondense e vizinhos deixa-nos a todos apreensivos”, reconheceram os dirigentes socialistas, que admitem “razões para preocupação”, mas não deixaram de sublinhar que também “há razões para confiar que será vencida, havendo ainda maior ação e respeito pelas normas de segurança”.