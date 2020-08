Prometido aumento da fiscalização para travar surtos na região

Os concelhos de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim vão ser alvo de um “reforço da fiscalização por parte das forças de segurança” para travar o surto de Covid-19 que tem afetado os dois municípios.A medida foi anunciada pela Administração Regional de Saúde do Norte e integra um plano de ação, com várias diretrizes, delineado numa reunião que aconteceu na passada quinta-feira, com representantes do Governo, autoridades de saúde e as duas autarquias. Em comunicado, a ARS Norte afirma que, “pela leitura dos dados e em face das estratégias adotadas para a contenção de novos casos, apelaram, todos os presentes [na reunião], para a imperiosa necessidade do cumprimento das determinações e orientações da Autoridade de Saúde local”. Para potenciar as estratégias de mitigação dos casos de Covid-19 nestes dois concelhos, as entidades apontaram para a necessidade do “diagnóstico precoce de novos casos de doença e o confinamento dos casos ativos, bem como dos seus contactos de alto risco de exposição, o envolvimento da comunidade e das suas estruturas na divulgação e cumprimento das normas e orientações da Direção-Geral da Saúde e o reforço da fiscalização por parte das forças de segurança”. Os responsáveis concluíram, ainda, a necessidade de “reforçar a articulação com todas as estruturas da comunidade, incluindo o setor das pescas, com vista a garantir uma maior eficácia na comunicação pedagógica para o cumprimento das medidas de prevenção e controlo da infeção nesta comunidade”.