Produtos hortícolas a caminho de quem precisa

A Horpozim resolveu doar diversos alimentos ao Município da Póvoa de Varzim. A entrega decorreu ontem à tarde e tem como destino as famílias mais carenciadas do concelho ou que se encontram em dificuldades devido aos efeitos da pandemia da Covid-19. A Associação Empresarial Hortícola, liderada por Manuel António Silva, carregou uma carrinha com dezenas de caixas de diversos bens que produz e deixou o material aos cuidados dos responsáveis do município presidido por Aires Pereira. Estes produtos hortícolas irão ser agora disponibilizados em cabazes pela Câmara Municipal, que já revelou ter registado um aumento do número de pedidos de auxílio nos últimos meses.