Preparativos para o início da ampliação do parque do antigo quartel

Vão começar os trabalhos preparatórios para a ampliação do Parque de Estacionamento no Antigo Quartel Militar da Póvoa de Varzim. A Câmara Municipal deu conta que o estacionamento será proibido em duas filas, conforme a planta ilustrativa, a partir desta quarta-feira, dia 16. Esta empreitada de reabilitação do parque surge no âmbito da Requalificação do Bairro da Matriz e vai fazer com que a capacidade passe de 202 para 435 lugares de estacionamento. As obras, segundo a autarquia anunciou, só terão lugar a partir de 12 de outubro, com uma duração prevista de 8 meses. Durante esse período e para colmatar a falta de espaço para deixar os automóveis, o município irá disponibilizar uma área de estacionamento livre perto do centro da cidade (junto ao Hospital).