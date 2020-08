Preocupação com próximo ano letivo em reunião preparatória

O Conselho Municipal de Educação reuniu na Biblioteca Municipal José Régio para fazer o balanço do ano letivo 2019/2020 e traçar as linhas orientadoras para 2020/21. O tema principal foi o arranque do ano letivo face à nova realidade no contexto pandémico.

A presidente da Câmara de Vila do Conde sublinhou a capacidade de adaptação das escolas, professores alunos e famílias, tendo Elisa Ferraz, expressado o reconhecimento a todos. Os responsáveis pelos Estabelecimentos de Ensino manifestaram preocupação para cumprir as diretivas emanadas pela Direção Geral de Saúde e Ministério da Educação, devido ao elevado número de alunos por turma, bem como pelas necessidades de reforçar o número de Auxiliares de Ação Educativa, higienização dos espaços e pelas consequências, ainda que desconhecidas, no desenvolvimento social e na aprendizagem dos alunos.

Os diretores das Escolas com o nível secundário agradeceram ao Município o esforço feito para garantir os transportes escolares aos alunos que retomaram as aulas presenciais e realizaram os exames. A autarca vilacondense garantiu que a edilidade irá dar todo o apoio possível, sempre em articulação com a Autoridade Concelhia para a Saúde, no sentido de acompanhar as ações do normal desenvolvimento das atividades escolares. Neste âmbito, entre outras medidas, irá ser realizada uma nova formação dos profissionais ao nível da segurança e higienização dos espaços e cuidados a ter.