Premiados estudantes no Projeto Escola da Minha Vida

Já foram entregues os merecidos troféus aos alunos que se destacaram na edição 2019/20 do Projeto Escola da Minha Vida. A organização do evento não os esqueceu procedeu a essa entrega nos últimos dias. O Vice-Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Luís Diamantino, e o Vereador do Pelouro da Juventude, Marco Barbosa fizeram questão de reconhecer pessoalmente o esforço dos estudantes laureados, premiando-os com a entrega personalizada dos troféus em cada uma das escolas participantes: Escolas Secundárias Eça de Queirós e Rocha Peixoto; Escolas EB 2/3 Dr. Flávio Gonçalves, de Aver-o-Mar, Cego do Maio, de Beiriz, de Rates e Colégio de Amorim. O papel relevante do MAPADI foi devidamente também reconhecido com a entrega do Troféu de Agradecimento/Parceiros. Destinado às escolas do concelho, o PEMV dinamizou, ao longo do ano letivo, as atividades de corta-mato escolar, multimédia e concursos artísticos nas áreas da banda desenhada, desenho, escultura, pintura, prosa e poesia. No total, foram 1611 os alunos participantes nesta edição.